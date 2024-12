Stem Johan Bonte tot Krak van Lendelede

Johan Bonte (62) uit de Driekoningenweg in Sente is al lang geen onbekende meer in Lendelede als één van de stichters van jeugdtoneel Studio Kohané en de regisseur van de succesvolle ‘Baekelandt Wandeling’. “Het grootste deel van mijn vrije tijd gaat naar toneel, zowel acteren als regisseren”, zegt hij. “Ik speelde bij verschillende toneelverenigingen, onder andere bij de KWB en Kohané. In 2008 richtte ik met nog enkele vrienden vanuit Kohane jeugdtoneel Studio Kohané op.” Johan regisseerde al in 2005 een Baekelandt Wandeling met diverse toneelstukjes op diverse locaties. Dit jaar was er langs het parcours ook veel aandacht voor licht en klank.

Johan Bonte is genomineerd voor Krak van Lendelede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

