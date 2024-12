Stem Jo Spyckerelle tot Krak van Roeselare

Alhoewel Jo Spyckerelle (69) een geboren en getogen Roeselarenaar is, heeft het toch bijna 50 jaar geduurd voor hij na jaren werken in het buitenland terug… in Rumbeke belandde. En ze hebben het daar gevoeld. Hij was de drijvende kracht achter de werkgroep, die 100 jaar heropbouw van de Sint-Petrus en Pauluskerk met een meer dan gevuld programma herdacht. Dat ontging evenmin de cultuur- en erfgoedraad van de stad, in oktober werd PetrusPaulus100 laureaat van de Roeselaarse Cultuurtrofee. “Ik ben wel erfelijk belast, mijn overgrootvader Leonard Verstraete herbouwde de kerk in 1924”, voegt Jo eraan toe, “Het was vooral fantastisch om te zien hoeveel lokale verenigingen hebben meegewerkt aan die festiviteiten. En boeiend om sympathieke mensen te leren kennen.” (JS)

Jo Spyckerelle is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

