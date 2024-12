Stem Jille Holvoet tot Krak van Lendelede

Jille Holvoet (38) beleefde wel een bijzonder Baekelandt-jaar. Na een spannende strijd werd hij op kermisvrijdag 23 augustus de ‘Baekelandt Universalis’. “Een spannend avontuur waarin ik 29 kandidaten achter mij liet”, zegt Jille. Hij is iemand die niet zomaar deelneemt aan een wedstrijd, maar die ook wil winnen. Jille is van Heule afkomstig en woont met vrouw Lieselot Depoortere en de kinderen Ine en Josse in de Winkelsestraat. Hij werkt als deskundige groen voor de gemeente Kuurne. “Ik ben nogal avontuurlijk aangelegd en de ‘Baekelandt Universalis’ leek voor zowel mijn vrouw als ik een mooie uitdaging. Liselot lag er al in het begin uit, ik overleefde alle ronden.”

Jille Holvoet is genomineerd voor Krak van Lendelede

