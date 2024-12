Stem Jilke Michielsen tot Krak van Koksijde

Voor wielrenster Jilke Michielsen (17), die in 2022 en 2023 nog Belgische titels behaalde op de weg en in het tijdrijden, was 2024 een bewogen jaar. De leerlinge van de Topsportschool in Gent kreeg de diagnose van botkanker en is hiervoor negen maanden in behandeling geweest. Na een hels traject is ze weer volop aan het trainen en hoopt ze om opnieuw mee te kunnen strijden met de top. In 2025 zal Jilke als tweedejaarsjunior voor Cycling Team Glabbeek rijden.

“Ik ben heel blij met deze nominatie en hoop hiermee aan te te tonen dat er nog iets mogelijk is na zo’n hels traject”, geeft de moedige Jilke mee.