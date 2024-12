Stem Jeroen Declerck tot Krak van Nieuwpoort

Kinesitherapeut Jeroen Declerck (34) gaat als ultraduursporter tot het uiterste en is daarnaast ook voorzitter bij de Vrije Zwemmers. Zijn deelname aan de legendarische Marathon Des Sables in 2023, waarin hij 115e eindigde van 1.150 deelnemers, leverde hem de Trofee voor Sportverdienste van Nieuwpoort op. Bovendien zamelde hij 7.748 euro in voor Kom Op Tegen Kanker, een doel dat hem nauw aan het hart ligt door zijn eigen strijd tegen teelbalkanker. “Ik ben vereerd met deze nominatie. Het is een erkenning voor mijn doorzettingsvermogen, zowel op sportief als sociaal vlak”, aldus Jeroen.

Jeroen Declerck is genomineerd voor Krak van Nieuwpoort Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

