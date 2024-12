Stem Jean-Philippe De Pessemier tot Krak van Ingelmunster

Jean-Philippe De Pessemier (31) en zijn vrouw Sara-Sofia (30) openden begin december 2023 Restaurant Jean-Philippe in de Bruggestraat. Het koppel werkte samen bij Boury en later in het befaamde The Jane, maar ze wilden een eigen, kleine zaak beginnen. Er zijn 20 couverts. In de jongste nieuwe Gault&Millau behaalden ze een topscore van 14,5 op 20 en staan ze vermeld als ‘Ontdekking van het jaar’. “De kwaliteit in het bord is opmerkelijk, de zin voor details opvallend”, schreef Gault&Millau neer. “Deze vermelding is een zeer mooie erkenning voor het parcours dat we in het voorbije jaar hebben afgelegd”, aldus Jean-Philippe De Pessemier.

