Stem Jasper Devos tot Krak van Avelgem

Triatleet Jasper Devos heeft op de triatlon van zijn school Sint-Jan Berchmans deze zomer het schijnbaar ongenaakbare schoolrecord gebroken. De 18-jarige Avelgemnaar verpulverde de toptijd met maar liefst 1’59”. “Op het Belgisch kampioenschap werd ik tweede en met de nationale ploeg behaalde ik de derde plaats. Ik nam ook deel aan het EK. Ik mag dus tevreden zijn over een constant seizoen. Ik zette weer een stap vooruit. Dat ik als toemaatje nog een genomineerd ben als Krak, daar ben ik op mijn leeftijd heel gelukkig mee. Dat motiveert mij om op de ingeslagen we verder te gaan. De mooiste? Het schoolrecord in eigen gemeente maakt het nog mooier.”

Jasper Devos is genomineerd voor Krak van Avelgem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jasper Devos