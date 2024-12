Stem Jan Devos tot Krak van Torhout

Jan Devos (33) woont in de Zuidstraat, waar hij al zeven jaar aan het fornuis staat van zijn gastronomisch restaurant Bassud. Zopas nog behaalde hij met zijn zaak de knappe Gault&Millau-score van 14,5/20. “Dat mooie resultaat is natuurlijk ook te danken aan mijn vrouw Michèlle, die voor de bediening zorgt”, zegt hij. “Met de bescheiden middelen die we hebben, proberen we onze stad culinair op de kaart te zetten. We zijn best trots op wat we hebben bereikt, want het is keihard werken, elke dag opnieuw. Ik sta zelden of nooit tegen mijn zin in de open keuken van ons restaurant. Mijn werk geeft me voldoening. Leuk om te zien hoe mensen een fijne avond beleven.”

Jan Devos is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jan Devos