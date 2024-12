Stem Jan Desmet tot Krak van Wervik

Sinds generaties lang is de familie Desmet verbonden met Wervik. André zaliger en zoon Jean-Pierre hebben de kaasgroothandel Triporteur met veel passie uitgebouwd. “Ikzelf zette de stap naar kaasproductie en lanceerde samen met mijn echtgenote Helga en ons team de Flandrien Kaas”, zegt Jan Desmet (50). “Dit jaar vielen we voor de tiende maal in de prijzen op de meest gerenommeerde kaaswedstrijd in de wereld, de World Cheese Awards. Met maar liefst zes medailles werd onze prijzenkast flink aangevuld. De verkoop van Flandrien Kaas groeit stevig verder in heel België, maar ook in Noord-Frankrijk en Nederland. Het succes van Flandrien Kaas is teamwork.”

Jan Desmet is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Jan Desmet