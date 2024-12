Stem Isabelle D’hont tot Krak van Ledegem

Isabelle (44) maakte haar debuut met een prentenboek. Daarmee wil ze het leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Het boek is onderdeel van een soort missie om leesplezier te verspreiden. Toen ik als leerkracht Nederlands en Engels gaf, kreeg ik zin om vrijwilligerswerk te doen. In de zomervakantie gaf ik les aan anderstaligen. Iets doen zonder iets terug te verwachten, doe ik graag. Mijn hart wordt daar rijker van en het geeft me een geluksgevoel. Ik vind het belangrijk om te tonen dat lezen plezant kan zijn. Mensen inspireren en kinderliteratuur zoveel mogelijk kenbaar maken aan iedereen is mijn doel.”

Isabelle D’hont is genomineerd voor Krak van Ledegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

