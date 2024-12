Stem Ingrid Vandamme tot Krak van Dentergem

Ingrid Vandamme (61) is één van de drijvende krachten achter de vzw Cum Cura, die zich inzet voor lotgenoten die streden tegen een zeldzame vorm van kanker. De kinesitherapeute in wzc Mariaburcht werd zes jaar geleden geopereerd toen er een zeldzame tumor in haar rug werd ontdekt. Na een lange revalidatie is ze geleidelijk aan terug aan het werk gegaan. Ondertussen steunt ze de vzw Cum Cura, met allerlei acties. “Met de vzw willen we aantonen dat zo’n tumor niet het einde van de wereld hoeft te betekenen en dat we samen sterker zijn. Met mijn eigen haak- en breiclub De Wolle Bollen in Dentergem steun ik ook af en toe het goede doel, maar daar gaat het meer om het gezellig samenzijn.”

Ingrid Vandamme is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Ingrid Vandamme