Stem Inge Devos tot Krak van Brugge

“Ik ben diep dankbaar voor deze nominatie, een bijzondere erkenning”, reageert Inge Devos. “Veel Bruggelingen kennen me misschien van Brugge Solidair!, het platform dat ik vlak voor de lockdown oprichtte, met ondersteuning van enkele collega’s, die ook mee op de kar sprongen. Hoewel ik meestal achter de schermen werk en dit vooral in mijn vrije tijd doe, ben ik trots op wat we samen hebben bereikt. Ons doel was simpel: mensen in nood een steun bieden in een moeilijke tijd. Dankzij een warme samenwerking tussen vrijwilligers, buurtbewoners, buurtcentra en organisaties ontstond een netwerk waarin boodschappen, zorg en een luisterend oor centraal stonden. Tot op vandaag bewijst het platform zijn kracht.”

Inge Devos is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

