Stem Hubert Desimpel tot Krak van Houthulst

Hubert Desimpel (79) is gehuwd met Maria Dieryckx en woont in de Pastoor Costenoblestraat in Jonkershove. Al 24 jaar is hij vrijwillig koster in de Sint-Jozefskerk in Jonkershove. Daarnaast schildert en herstelt hij ook heiligenbeelden, en is actief bij Okra. Tot voor kort was hij actief bij Samana. “Ik ben blij dat de mensen mijn werk weten te waarderen. Het is absoluut noodzakelijk dat de kerk er netjes bijligt. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik, bij slecht weer, twee of meerdere keren op een dag de kerk ga kuisen, afhankelijk van hoeveel diensten er zijn. Maar ik doe het graag en met deze nominatie ben ik zeer tevreden”, besluit Hubert.

Hubert Desimpel is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Hubert Desimpel