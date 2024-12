Stem Herwig Dendauw tot Krak van Meulebeke

Herwig Dendauw (48) groeide als jonge knaap op tussen de fruitbomen op het bedrijf van zijn ouders. Herwig: “Ik was gefascineerd hoe bomen en struiken, planten en bloemen zorgden voor echte betovering. Na zes jaar tuinbouwonderricht in Kortrijk volgde ik nog twee jaar de hogere fruitteelt leergangen in Sint-Truiden. Op 22-jarige leeftijd koos ik resoluut om me te vestigen als zelfstandige voor het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van tuinen. Communicatie en transparantie zijn hierbij belangrijke pijlers zijn. Ik kan rekenen op een sterk team dat graag ‘wauw’-effecten creëert. Recent wonnen we nog de Vlaamse Tuinaannemer Award voor kleine stadstuinen.”

Herwig Dendauw is genomineerd voor Krak van Meulebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

