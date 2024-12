Stem Hervé Tavernier tot Krak van Jabbeke

Hervé Tavernier (67) was decennialang de vrolijke bakker van de Varsenaarse bakkerij Tavernier, nu bakkerij Laurens. De man was de drijvende kracht achter het kermisgebeuren en is de voorzitter van een kaartersclub die veel meer doet dan manillen. “Recent hebben we het 25-jarig bestaan van onze kaartersclub De Hartjesvrienden gevierd”, zegt Hervé. “We zijn een van de grootste kaartersclubs uit de regio, met ruim 130 leden of gemiddeld 25 kaarttafels. Daarnaast organiseer ik voor de bakkers uit Vlaanderen reeds 15 jaar op rij de Zotte Bakkersmaandag.” Ook op persoonlijk vlak was 2024 een jaar om niet te vergeten, hij werd trotse opa van tweeling Paula en Philippa. (PA)

Hervé Tavernier is genomineerd voor Krak van Jabbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

