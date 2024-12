Stem Henriette Ameloot tot Krak van Brugge

Op paaszaterdag sloot Henriette Ameloot (77) na 55 jaar haar buurtwinkeltje in de Smallestraat. Ze werd dit jaar voor haar warm ondernemerschap en inzet voor de plaatselijke gemeenschap tot ereburger van Koolkerke verkozen. “Genomineerd worden voor Krak doet extra deugd”, zegt de gewezen kruidenierster, die een lokale beroemdheid geworden is. Ze was op tv te zien in Man Bijt Hond en er werd zelfs een Canvas-documentaire gemaakt over haar winkeltje. “Zolang dat we kunnen wordt op 3 januari heruitgezonden”, weet Henriette te melden. Dezer dagen heeft ze andere zorgen: haar man Raf De Visch, die na zijn pensioen mee hielp in de winkel, lag vorige week in het ziekenhuis, hij werd geopereerd aan zijn knie.”

Henriette Ameloot is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

