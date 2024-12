Stem Heidi Capoen tot Krak van Lo-Reninge

Heidi Capoen (53) uit Lo kreeg vier jaar geleden de diagnose parkinson. Ze hield haar ziekte een tijdje geheim voor de buitenwereld, maar kwam daar begin dit jaar toch mee naar buiten. Meer nog, het stimuleerde Heidi om veel te wandelen en te bewegen. Samen met lotgenote Kaat Markey organiseerde ze twee wandelevenementen in het Franse Bray-Dunes. En dat was nog niet alles. Ze trok samen met Kaat en de vzw Parkili ook op expeditie naar Nepal, waar ze de Tsergo Rin beklom. “Na de expeditie werd mij duidelijk dat bewegen en actief bezig blijven heel belangrijk is”, zegt Heidi. “Het was een bewogen jaar, maar gelukkig kan ik rekenen op veel steun.”

Heidi Capoen is genomineerd voor Krak van Lo-Reninge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

