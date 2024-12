Stem Hans Deltour tot Krak van Wevelgem

Hans ‘Vake’ Deltour (77) is Gullegemnaar in hart en nieren. “Mijn auto gebruik ik haast niet, alles wat ik wil of nodig heb vind ik op wandelafstand. De vier kinderen wonen allen in het centrum van Gullegem en de vergaderingen voor het carnaval gebeuren om de hoek.”

Hans was 52 jaar geleden een van de stichters van de Orde van de Vlaskapelle, die jaarlijks Gullegem op zijn kop zet. Hij werkt mee in de werkgroep ‘Receptie’ en natuurlijk aan zijn ‘stoet’. Afgelopen jaar was speciaal, want voor de 50e keer trok de stoet uit. “Het was een grandioos feest”, zegt Hans. “En in 2025 viert onze reus Soiten Kroote zijn 50e verjaardag.”