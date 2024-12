Stem Hans Decock tot Krak van Ruiselede

Hans Decock (62) was de voorbije 25 jaar bij voetbalclub De Groene Leeuwen Ruiselede (4E) al jeugdtrainer, voorzitter, bestuurslid, jeugdsecretaris, penningmeester… “Mijn toenmalige vrouw was trainster van een jeugdploeg en ik volgde haar als afgevaardigde. Na enkele maanden werd ze zwanger en werden de rollen omgedraaid. Sindsdien stop ik er zowat al mijn vrije tijd in.” Naast ploegafgevaardigde van de eerste ploeg is Hans ook jeugdscheidsrechter en kantine-uitbater. Als leerkracht economie aan de handelsschool in Brugge kan hij over twee jaar met pensioen. “Ik zal me dan nog méér kunnen inzetten voor de club. Ze zijn me hier dus nog niet kwijt.”

Hans Decock is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

