Stem Hanne Rossey tot Krak van Diksmuide

Hanne Rossey (43) is de partner van Bart Derycke. Vrijwel iedereen kent Hanne: altijd optimistisch, vriendelijk en gedreven. Ja, ze zit in een rolstoel, maar dat houdt haar niet tegen om aan heel wat mee te werken. Hanne zit in het bestuur van de Landelijke Gilde in Keiem, daar helpt ze ook bij het organiseren van evenementen, zit ze vaak aan de kassa, helpt ze bij het ontwerpen van uitnodigingen en affiches, computerwerk,… Ze is iemand die zonder veel omhaal heel wat werk achter de schermen verzet. Daarnaast staat ze voor de klas als godsdienstlerares. “Dit is totaal onverwacht. Ik sta ervan te kijken maar vind het heel tof dat wat ik doe opgemerkt wordt door anderen.”

Hanne Rossey is genomineerd voor Krak van Diksmuide Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

