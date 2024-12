Stem Hannah Bekemans tot Krak van Brugge

Hannah Bekemans (31) huilt tranen van vreugde, als we haar melden dat ze genomineerd is: “Wat een eer!”, zegt de jonge vrouw die het syndroom van Down heeft. Ze liep school in De Tandem en het KTA Brugge en woont in Villa Vip in Sint-Pieters. Al negen jaar lang maakt ze deel uit van de Platform-K Compagnie, een gezelschap dat dansers met een beperking opleidt voor professionele dansproducties. Hannah wordt door choreografen geprezen voor haar improvisatietalent. Ze toerde al dansend Europa rond en danste recent in What We Can Do Together dat in première ging op December Dance. “Ik vind het leuk om uit mijn comfortzone te stappen, ik kan echt losbarsten op scène. Het zijn zotte moves die ik maak.”

Hannah Bekemans is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

