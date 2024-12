Stem Guy Van Hoorebeke tot Krak van Ruiselede

Guy Van Hoorebeke (61), programmamaker van Banana Peel Blues & Jazz Club in Ruiselede, woont weliswaar in Evergem, maar hij is nauwelijks uit Ruiselede weg te denken. Zelfs als hij talent gaat zoeken op bluesfestivals in de Amerikaanse staten Mississippi en Louisiana heeft het allemaal maar één doel: een dijk van een programma samenstellen in hartje Ruiselede. Bekende bluesbands die in de States voor tienduizend man spelen, komen zomaar afzakken naar het veel bescheidener Ruiselede. “Ze komen zelfs graag naar hier”, zegt Guy. “Banana Peel heeft de look and feel van een typische ‘Mississippi blues’-kroeg en die vind je in Amerika steeds minder.”

