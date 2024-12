Stem Guillaume Desaever tot Krak van Alveringem

Computerspecialist Guillaume Desaever (24) heeft de voorbije zeven jaren intensief aan de Izenbergse Chiro Sjaloom gewijd: twee jaar als leider en vijf jaar als hoofdleider. “Het waren prachtige jaren”, zegt Guillaume. “Je ziet de kinderen enthousiast en zelf maak je deel uit van een geestige leidersgroep. Maar als hoofdleider is er geen ruimte meer voor andere hobby’s. Mijn vriendin die van Kortrijk is, moet me dus niet enkel delen met het werk, maar ook nog eens met de jeugdbeweging. Ik heb dus beslist om na het zomerkamp definitief afscheid te nemen. August Louwagie zal het van mij overnemen. Misschien dat ik – om het af te leren – nog volwassen begeleider word.”

Guillaume Desaever is genomineerd voor Krak van Alveringem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Guillaume Desaever