Stem Greet Desmet tot Krak van Oostrozebeke

Greet Desmet (60) toont een nooit aflatende inzet voor het plaatselijke verenigingsleven. Greet geniet nu van haar pensioen nadat ze aan de slag was in de gemeentelijke administratie. “Intussen ben ik ook zingend lid van het koor Cantiamo in Dentergem. Ik engageer me ook voor de parochiewerking op de Ginste, organiseer de vormselcatechese en maak de presentaties voor de misvieringen. Ik ben ook lid van het schoolbestuur en -raad op de Ginste. Ik regel ook de busbezoeken aan de Ginstegrot in mei. Onlangs organiseerde ik een wandel- en fietstocht voor onderzoek naar een spierziekte waarvan ik zelf het slachtoffer ben”

Greet Desmet is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

