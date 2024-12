Stem Glenn Vandenberghe tot Krak van Knokke-Heist

Glenn Vandenberghe (32) plaatste zich dit jaar op de European & African Youth & Senior Championship Cable Wakeboard in Turijn tot Europees Kampioen. Hij traint vaak bij Lakeside Paradise in Knokke. Glenn is een freelance kok die al veelvuldig in het buitenland actief was. In 2011 won hij De keuken van de meester op VTM, waarna hij jarenlang in de horeca op erg hoog niveau werkte, onder meer in Hof van Cleve. Met La Guera had hij zes jaar lang zijn eigen restaurant in Knokke-Heist. Glenn verloor op jonge leeftijd zijn vader tijdens een autorally en zijn moeder na een slepende ziekte. “Deze nominatie is heel mooi nieuws waar ik me zeker kan aan optrekken.”

Glenn Vandenberghe is genomineerd voor Krak van Knokke-Heist Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Glenn Vandenberghe