Stem Glen Cuyle tot Krak van Ingelmunster

Pas 22 jaar is Glen Cuyle, maar tijdens de jongste Olympische Spelen in Parijs haalde hij de nationale pers met zijn achtste plaats op de ringen, goed voor een olympisch diploma. In de daaropvolgende weken werd Glen gehuldigd in Ingelmunster en ook Izegem, samen met zijn ploeg Gym Izegem. “Mijn droom was de finale halen en daarin ben ik geslaagd. Mijn volgende droom is zeker een olympische medaille in de wacht slepen. Dat kan enkel door nog méér te trainen en daarom begon ik te werken bij het leger, zodat ik over nog méér trainingsmogelijkheden beschik”, zegt Glen uit de Oostrozebekestraat, die al vanaf zijn zesde – samen met zijn tweelingbroer Nicola – te vinden is in de turnzaal.

