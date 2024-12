Stem Giovanni Knockaert tot Krak van Heuvelland

Giovanni Knockaert (44) uit Wijtschate is al acht jaar Mooimaker in Heuvelland en was een van de pioniers. “Gelukkig zijn er de laatste jaren veel nieuwe Mooimakers bijgekomen die helpen om van Heuvelland een nette gemeente te maken. Veel dank voor deze mensen.” Populair onder het zwerfvuil zijn blikjes en petflessen. “De tijd van sensibiliseren ligt al ver achter ons. De vervuilers pakken en beboeten: dat is de oplossing. Vandaar ook dat we met Proper Strand Lopers en Proper Heuvelland de druk hoog houden op de overheden om bijvoorbeeld het statiegeld in te voeren.” Giovanni is ook vrijwilliger bij Natuurpunt Heuvelland en signaalgever bij wielerwedstrijden.

Giovanni Knockaert is genomineerd voor Krak van Heuvelland Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Giovanni Knockaert