Stem Gilles Tytgat tot Krak van Dentergem

Wie de actualiteit eens op een artistiek-ludieke manier de revue wil zien passeren, moet bij Gilles Tytgat (31) zijn. Onder de noemer The Inflatable Balloon maakt hij kunstwerkjes van niet-opgeblazen ballonnen. “Ik heb er al heel fijne reacties op gekregen”, aldus Gilles. “Het gaat om een project dat als entertainment begonnen is, maar uitgegroeid tot iets meer. Recent mocht ik ook nog eens in eigen gemeente exposeren. BS De Ruimtevaarder en Mariaburcht lanceerden het project ‘Verbeelding Verbindt’ en daar kon je mijn werk ‘SpaceX’ zien. Een toepasselijke knipoog naar het bedrijf van Elon Musk, maar ook naar het logo van de school. Ook aan de Nationale Expo mocht ik deelnemen.”

Gilles Tytgat is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

