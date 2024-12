Stem Gianna Paelinck tot Krak van Oostende

Kandidaat-Krak Gianna Paelinck (31) is mucopatiënte. Mucoviscidose is een erfelijke ziekte die taaie slijmen veroorzaakt en voor problemen zorgt met luchtweginfecties.

In 2013 werd ze erg ziek waardoor ze geen sport of ballet meer kon doen. Ze herstelde en is dagelijks plichtsbewust bezig met therapie om lange kuren en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Gianna combineert dat als jonge moeder (van een kindje van 9 maanden) met haar job bij fietsenwinkel Plum in Oostende.

Ze is ook fervent sporter en liep al drie halve marathons.

Over haar nominatie: “Ik ben overdonderd. Het is de eerste keer dat ik genomineerd ben voor een prijs en dat is totaal onverwacht.”