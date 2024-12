Stem Gerlinda Lukacs tot Krak van Bredene

Gerlinda Lukacs (65) is al jaren een steunpilaar van het Breinings Revuutje. Toen de revue 15 jaar geleden opnieuw van start ging, stond Gerlinda mee aan de wieg. Vaste bezoekers aan de revue kennen haar als commissaris Dolly, het typetje dat ze intussen al 14 edities lang speelt. Gerlinda draagt echter ook achter de schermen haar steentje bij als penningmeester. “Dolly staat altijd klaar voor iedereen. Of het nu gaat om een steunende babbel of een helpende hand, haar deur staat altijd open”, aldus het bestuur. Gerlinda wist deze week enkel uit te brengen: “Dit is te veel eer. Anderen verdienen deze nominatie ongetwijfeld meer.”

Gerlinda Lukacs is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Gerlinda Lukacs