Stem Gerda Vaneyken tot Krak van De Haan

De oproep ‘Ken jij iemand die goud waard is?’ leverde in De Haan ook de naam op van Gerda Vaneyken (66). Gerda zorgt voor enkele ouderen in het Buurtcentrum Kerklommer. Ze doet boodschappen voor die mensen, houdt hen gezelschap, gaat samen met hen wandelen… Daarnaast springt ze ook regelmatig in als vrijwilligster bij VBS De Zeeboon. “Ook voor buurtbewoners staat Gerda altijd klaar, en ze is de beste omie voor haar drie kleindochters. Altijd kunnen die op haar rekenen”, aldus een trotse lezer. Gerda is in de wolken met haar nominatie. “Het doet mij echt wel veel plezier om eens te horen dat mijn vrijwilligerswerk zo geapprecieerd wordt.”

Gerda Vaneyken is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

