Stem Georges Pollentier tot Krak van Koekelare

Georges Pollentier (83) is aangenaam verrast met de nominatie. “Ik ben 50 jaar voorzitter geweest van Natuurpunt Ruidenberg en momenteel ben ik nog steeds erevoorzitter. Ik gaf dit jaar de fakkel door aan Hans Verplancke. Ik was destijds ook de oprichter van het krachtbal en momenteel al meer dan 30 jaar erevoorzitter van de Gezinsbond, waar ik actief meehelp bij het organiseren van diverse evenementen. Dus ja, ik mag zeggen dat ik in die jaren veel heb kunnen betekenen voor onze gemeente en deze nominatie doet me veel plezier.” Met zijn jarenlange inzet blijft Georges een drijvende kracht achter tal van verenigingen en een voorbeeld voor velen in Koekelare.

Georges Pollentier is genomineerd voor Krak van Koekelare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

