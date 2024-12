Stem Geert Vens tot Krak van Lichtervelde

In september nam Geert Vens (62) deel aan het programma Switch op VRT. Geert woont samen met zijn echtgenote Hilde Kindt (57) in de Zwevezelestraat. Hij charmeerde Fien Germyns en heel Lichtervelde met zijn deelname, waarbij hij de gemeente op een positieve manier in de kijker zette. “Hiermee kan ik een item van mijn bucket list schrappen, mijn grote wens om ooit eens op tv te komen”, lacht Geert. “Het was de ideale gelegenheid om Lichtervelde te promoten. We kunnen klagen en zagen, maar uiteindelijk gebeuren er veel goeie dingen in onze gemeente, waar we ons te weinig op focussen. Ik heb achteraf veel mooie reacties gekregen.”

Geert Vens is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Geert Vens