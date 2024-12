Stem Geert Vanmaeckelberghe tot Krak van Oostende

Geert Vanmaeckelberghe (62) is al 50 jaar muzikant. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Hij was 37 jaar actief bij Showkorps WIK, waarvan 25 jaar als tamboer-majoor. Geert is momenteel docent exercitie, bestuurslid bij de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie, jurylid en nog actief bij verschillende muziekverenigingen waaronder de fietsende fanfare van Eernegem en de Koninklijke Fanfare Sint-Joris Koekelare. Hij stelde als eerste de bijzondere geschiedenis van de velo-fanfares te boek en geeft in heel Vlaanderen lezingen over dat fietsende erfgoed. “Ik ben aangenaam verrast. Ik probeer gewoon goed te doen en mijn kennis over te dragen. Het verenigingsleven ligt me nauw aan het hart”, zegt Geert in een eerste reactie.

Geert Vanmaeckelberghe is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Geert Vanmaeckelberghe