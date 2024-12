Stem Geert Styl tot Krak van Wingene

Soms moet je eens afscheid nemen om opgemerkt te worden. Dat is het geval voor Geert Styl (54), die na 30 jaar als bestuurslid en voorzitter van het Zwevezeelse carnavalcomité ‘Orde van de Bolhoed’ vandaag de fakkel doorgeeft aan Joachim Kerckhove. Geert Styl heeft zich al die tijd met hart en ziel gegeven voor de Orde. “De functie van voorzitter is veeleisend”, vindt Geert. “Je bent verantwoordelijk voor een organisatie die liefst 15.000 toeschouwers begeestert. Het is tijd voor een jong gezicht.” Wat vindt hij de belangrijke vereiste van een voorzitter? “Je moet vaak compromissen kunnen sluiten, schipperen. Zwabberen, zoals wij zeggen.”

Geert Styl is genomineerd voor Krak van Wingene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Geert Styl