Stem Geert Soetaert tot Krak van Izegem

Izegem was helemaal in de ban van de Duck Race waarbij ruim 10.000 eendjes op het kanaal het al drijvend tegen elkaar opnamen. Het was Geert Soetaert (55), dit jaar voorzitter van Rotary, die er mee zijn schouders onder zette. “Omdat we geen draaiboek hadden en door het succes de dag zelf was dat een hele organisatie natuurlijk. Maar de opbrengst van 75.000 euro die naar lokale, sociale doelen gaat, maakt dat allemaal goed natuurlijk.” Geert wil het brede publiek ook met Rotary leren kennismaken. “En ook dat is gelukt. Eind dit jaar komt er een nieuwe actie aan: Blik op 2025. Daarbij zamelen we conservenblikken in die we aan Voedselbank De Stamper schenken.”

Geert Soetaert is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

