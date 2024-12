Stem Geert Demeulenaere tot Krak van Staden

Geert Demeulenaere (54) zet zich al jarenlang in voor jeugdhuis Dolce Vita. “Ik was er zelf van mijn 16de tot mijn 26ste actief”, vertelt hij. Toen de vorige kern vorig jaar geen opvolging vond, hielp Geert om Dolce Vita draaiende houden. Zo hield hij het jeugdhuis elke zondagvoormiddag met een aantal andere oud-kernleden open. Nu er een nieuwe kern is blijft Geert zich belangeloos inzetten. Zo staat hij straks in voor de afbraak van de Dolce Vita-stand na afloop van de kerstmarkt. Geert is ook al een 15-tal jaar actief bij De Meulebroekrijders, waar hij zich bekommert om het materiaal en de praktische kant van de organisatie van wedstrijden.

Geert Demeulenaere is genomineerd voor Krak van Staden Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

