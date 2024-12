Stem Geert Demeulemeester tot Krak van Zwevegem

Oktober was de maand van de borstkankerpreventie. Bakker Geert Demeulemeester uit Zwevegem-Knokke ontwikkelde Think Pinkgebakjes in de vorm van een vrouwenborst om de ziekte wat meer onder de aandacht te brengen. “In totaal bakten we 430 gebakjes voor het goede doel”, zegt Geert trots. “Ondertussen konden we al de bijdrage overmaken aan Think Pink, een vzw die strijdt tegen borstkanker. Ik ben de actie zeer genegen omdat we van dichtbij met de ziekte geconfronteerd werden. Mijn zus overleed aan deze ziekte en ook de mama van mijn schoonzoon overleed daaraan. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kon bijdragen.”

Geert Demeulemeester is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

