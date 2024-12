Stem Friedel Dufait (Bwana) tot Krak van Oostende

Friedel Dufait (20) vormt een one woman band onder de naam BWANA. Ze weet moeiteloos zielen te overtuigen met haar indie pop rock, alternatieve en grenzeloze muziek. Ze haalde in 2022 de selectie voor Humo’s Rock Rally en de finale van Sound Track. Begin 2024 werd ze uit meer dan 1.000 inzendingen geselecteerd voor De Nieuwe Lichting, een muziekwedstrijd van Studio Brussel. Dankzij de vele stemmen uit het publiek werd ze ook een van de winnaars, wat haar meteen lanceerde in de muziekwereld. Friedel studeert in Gent en haar band zit in Brussel, maar ze woont nog altijd officieel in Oostende. Haar nominatie voor Krak van Oostende doet dan ook deugd “Super! Tof! Ik ben echt blij om nog eens voor iets genomineerd te zijn”, glundert ze.

Friedel Dufait (Bwana) is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

