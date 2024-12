Stem Friede Landerwyn tot Krak van Langemark-Poelkapelle

Friede Landerwyn (42) woont met haar man Carlo Desplenter en zonen Chiel en Nils in de Stadensteenweg in de Madonna, maar is vooral een bezige bij in het verenigingsleven. Bij Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Langemark is ze ondervoorzitter en een van de drijvende krachten. Ook in de Gezinsbond Langemark/Poelkapelle zit ze in het bestuur als spaarkaartverantwoordelijke, een engagement dat ze ook regionaal opneemt. Daarnaast kan je haar aan het werk zien als spelend lid van toneelvereniging Sint-Jansgilde. “Het is tof dat anderen mijn engagement ook zien”, zegt Friede, die werkt als directeur bewonerszorg in wzc Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge.

Friede Landerwyn is genomineerd voor Krak van Langemark-Poelkapelle Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

