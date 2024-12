Stem Frieda Ruysschaert tot Krak van Spiere-Helkijn

Frieda Ruysschaert zet zich al jaar en dag in voor de seniorensport in Spiere-Helkijn. Daarnaast doet ze nog veel ander vrijwilligerswerk. “Ik vind het prachtig dat dit soort vrijwilligerswerk ook geapprecieerd wordt door de inwoners’, glundert Frieda. “Bij seniorensport Spiere-Helkijn organiseren we maandelijks wandelingen, fietstochten en petanquewedstrijdjes. Vooral petanque is zeer populair, met telkens 60 personen. Het is belangrijk dat mensen, ongeacht hun leeftijd, in beweging blijven. Zo hebben ze bovendien sociaal contact. Naast de seniorensport help ik ook in het cafetaria van het plaatselijke Curando woonzorgcentrum. Daar ga ik ook wandelen met de inwoners. Feestjes organiseren hoort ook bij mijn vrijwilligerswerk dat ik met hart en ziel doe.”

Frieda Ruysschaert is genomineerd voor Krak van Spiere-Helkijn Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

