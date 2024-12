Stem Frederick De Mey tot Krak van Zedelgem

Als oprichter van de gloednieuwe jeugddartsschool ChudartZ wil Frederick De Mey zijn passie voor darts overbrengen op de jeugd. “Het is mijn missie om een dynamisch platform te creëren in de ruime regio van Zedelgem, waar jongeren hun passie voor darts kunnen ontdekken, ontwikkelen en vervolmaken. We geloven dat een sterke jeugdwerking primordiaal is om de sport naar een hoger niveau te tillen. Door jong talent op te leiden en te begeleiden, bouwen we aan de toekomst van darts. Daarnaast willen we een hechte en ondersteunende gemeenschap opbouwen, waar jeugdspelers van verschillende leeftijden en niveaus elkaar kunnen inspireren.”

Frederick De Mey is genomineerd voor Krak van Zedelgem

