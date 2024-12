Stem Frauke Cosaert tot Krak van Kortrijk

De dochter van Frauke Cosaert (48) heeft een mentale beperking en autisme. “Elk jong gezin herkent wellicht de vaak voorkomende zin ‘Zijn we er bijna?’ of ‘Is het nog ver?’. Die zin weerklonk vaak al vanaf de eerste bocht en werd steeds luider en dwingender. Onze dochter kan geen tijd inschatten en vindt lang in de auto zitten vreselijk. Toen kreeg ik het idee om een lange strook papier te nemen, daar een aantal tekeningen op te maken en haar telkens na enige tijd een tekening af te laten knippen. Op die manier werd de lengte van de autorit tastbaar en kon ze ook visueel volgen dat de tijd inkortte. Dit jaar vond ik de moed én de juiste mensen (Evelien Rahm, illustratrice) om dit idee op de markt te brengen. Zo ontstond de Onderwegstrook met negen afscheurbare tekeningen.”

Frauke Cosaert is genomineerd voor Krak van Kortrijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

