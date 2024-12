Stem Franky Vandooren tot Krak van Harelbeke

Franky Vandooren (53) is getrouwd met Cindy Defoort en beroepshalve magazijnier. Hij is een actieve kracht binnen Mooimakers Stasegem, een groep die regelmatig zwerfvuil en sluikstort opruimt in de wijken. Hij is samen met Frank Vervaeke de initiatiefnemer van De Zwoppers, zo’n 60 vrijwilligers die in het dorp vuil ophalen. Franky is peter van de glasbollen in de wijk Hermitage in Stasegem. “Ik organiseer hier twee keer per jaar wijkfeesten en ik ben als vrijwilliger altijd bereid om bij te springen”, vertelt Franky. Hij was ook zes jaar lang afgevaardigde en verzorger bij voetbalploeg KOG Stasegem en hij liep een marathon voor het Kinderkankerfonds.”

Franky Vandooren is genomineerd voor Krak van Harelbeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Franky Vandooren