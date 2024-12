Stem Frank Vanhixe tot Krak van Gistel

Eind vorig jaar nam Frank Vanhixe – deze maand 67 jaar – afscheid van de Gistelse brandweer. 44 jaar hield hij er de brandslang vast, waarvan 33 jaar als postoverste. Zijn afscheid ging gepaard met een groot feest. “Ik startte bij de brandweer in september 1979. De doorslag om toe te treden kwam er na een autobrand vlakbij de straat waar we toen woonden. Ik was er als eerste bij, met een brandblusapparaat in de aanslag.” In 2022 ging Frank ook met pensioen als verkeers- en veiligheidsdeskundige van de stedelijke technische dienst, een job die hij ook al 45 jaar uitoefende. Frank is nog steeds erg actief en lid van de Vriendenkring van de lokale brandweer.

