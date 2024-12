Stem Frank Vangaever tot Krak van Brugge

“Ik ben aangenaam verrast”, bekent Frank Vangaever, vrijwilliger bij de vzw Huizen van Vrede. “Sinds januari 2016, op het hoogtepunt van de Syrische crisis, zijn we in samenwerking met andere diensten (OCMW, CAW, ‘t SAS. ..) huisvesting aan het zoeken voor nieuwkomers. Onze vzw is onophoudelijk gegroeid op basis van de twee basisclaims: financiële zekerheid en ontzorging voor eigenaren. Intussen worden we opgejaagd door het groeiende aantal erkende nieuwkomers – singles en gezinnen – in Brugge die ook in wintertijd op straat belanden. Er zijn te weinig betaalbare en conforme woningen beschikbaar in het onderste segment van de private huurmarkt. Een nominatie geeft ook het huisvestingsprobleem in onze contreien een gezicht.”

Frank Vangaever is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

