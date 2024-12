Stem Françoise Leyssens tot Krak van Oostrozebeke

Voor Françoise Leyssens (64) uit de Veldstraat is zingen de leukste uitlaatklep na haar dagelijkse beroepsbezigheden. Françoise, getrouwd met Jan Sabbe, is beroepshalve aan de slag als pedicure. “Ik was in het verleden ook 20 jaar actief voor het Wit-Gele Kruis en op 38-jarige leeftijd ben ik gestart als zelfstandige. Sinds 1993 ben ik lid geworden van het gemengd koor Terpsichore waar ik intussen al 18 jaar deel uit maak van het bestuur. Het koor schenkt me enorm veel voldoening. Het is een toffe bende, een echte vriendenkring en bovendien zing ik ook heel graag. Alleen jammer dat jongeren zo moeilijk de weg vinden naar het koorgebeuren.”

Françoise Leyssens is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

