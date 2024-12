Stem François Termont tot Krak van Deerlijk

Een club of vereniging valt of staat dankzij de onbaatzuchtige inzet van sterke figuren. Dat geldt ook voor voetbalclub KVC Deerlijk Sport, die op een schare trouwe vrijwilligers kan rekenen. Eentje springt er toch wel bovenuit en dat is François Termont. De 53-jarige marketing development manager woont met zijn echtgenote Greet Segaert, dochter Zoë en zoon Alex in de Stationsstraat. François zet zich 200 procent in voor zijn club. Hij verzorgt er de communicatie en sociale media, helpt trainers zoeken, coördineert de tornooien, doet soms kleine herstellingen… “Ik heb graag dat alles zo goed mogelijk verloopt en dat wordt blijkbaar gewaardeerd.”

François Termont is genomineerd voor Krak van Deerlijk Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor François Termont