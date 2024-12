Stem Franck Clarion tot Krak van Komen-Waasten

De inwoners van de afgelegen Komense arbeiderswijk Geuten lieten regelmatig hun ongenoegen blijken, over hoe ze zelden tot nooit bij de gemeentelijke festiviteiten werden betrokken. Hét startsignaal voor Franck Clarion (49) om het sociale leven er een stevige injectie te geven. Het enorme terrein achter zijn café Aux Acacias stelt hij gratis ter beschikking aan eender wie een feest wil organiseren. Heeft je vereniging nood aan materiaal of ondersteuning? Dan aarzelt Franck niet om bij te springen waar nodig, tot zelfs het aankopen van wat nodig is. Franck groeide uit tot het aanspreekpunt van de wijk. “Ik ben blij en ontroerd door deze nominatie”, reageert hij. “Zelden tot nooit komen mensen me een schouderklopje geven, en nu dit? Het is een zalig gevoel.”

Franck Clarion is genomineerd voor Krak van Komen-Waasten Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Franck Clarion