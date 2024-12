Stem Florian Brooks tot Krak van Waregem

Florian Brooks staat momenteel op het podium in Londen, waar hij deel uitmaakt van de cabaretshow La Clique. “Het is een unieke ervaring waarin ik continu werk aan nieuwe acts. Deze zomer heeft de show een kunstprijs gewonnen, en volgend jaar mag ik (hopelijk) mijn act in Seoul opvoeren… in het Koreaans! Ik denk dat deze nominatie voortkomt uit mijn passie om als artiest mensen te verbinden en te verrassen. Het kan soms een grote sprong lijken: van een podium zoals het Sydney Opera House naar een intiemer evenement in Waregem. Maar voor mij draait het altijd om hetzelfde: mensen raken en entertainen, ongeacht de setting.”

Florian Brooks is genomineerd voor Krak van Waregem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Florian Brooks